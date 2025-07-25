В Железногорске запустили вторую очередь Опытно-демонстрационного центра по переработке облученного ядерного топлива

Это первый в мире завод, перерабатывающий топливо без жидких радиоактивных отходов

В Железногорске, во ФГУП "Горно-химический комбинат" (ГХК) был введен в эксплуатацию второй комплекс Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

В отличие от экспериментального первого комплекса, вторая очередь представляет собой промышленный модуль. Его основными задачами являются переработка ОЯТ, а также сбор исходных данных и тестирование уникального оборудования для будущего завода по переработке ОЯТ высокой мощности. Завершение строительства второй очереди состоялось в конце 2024 года.

В ходе церемонии запуска глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что это событие – значимый шаг в формировании ядерного кластера в Красноярском крае, который будет участвовать в замыкании топливного цикла. Он подчеркнул, что Россия вновь оказалась в авангарде: впервые на промышленном уровне реализуется замыкание топливного цикла с заметным снижением доли природного урана и повторным использованием переработанного топлива.

Он отметил, что ОДЦ на базе ГХК в ближайшие десятилетия станет важным элементом атомной энергетики IV поколения. При выходе на проектную мощность завод сможет перерабатывать до 200 тонн ОЯТ в год. В совокупности с мощностями ПО "Маяк" и другими планируемыми производствами это создаст базу для запуска энергосистем нового поколения в течение 15 лет.

Предполагается, что после выхода на проектные параметры и отработки технологии ОДЦ станет первым в мире предприятием по переработке топлива, не создающим жидких радиоактивных отходов.

СПРАВКА

ГХК (ФГУП "Горно-химический комбинат") расположен в закрытом городе Железногорск Красноярского края. Он играет ключевую роль в создании системы замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), основанной на передовых технологиях.

В 2025 году ГХК отмечает 75 лет. Его историческая задача заключалась в обеспечении оборонного заказа по производству оружейного плутония для укрепления стратегической безопасности страны. Строительство комбината велось с рекордной скоростью. Его уникальной особенностью стало размещение под горой, чтобы защитить объект от воздушных атак.

Уже через восемь лет после постановления о строительстве был запущен первый промышленный уран-графитовый реактор (ПУГР) АД. К 1964 году на объекте работали три реактора, подземная атомная ТЭЦ и радиохимический завод по производству диоксида плутония. Основная задача по наработке и выделению плутония была выполнена. С участием комбината был создан "ядерный щит" России.

Сегодняшняя миссия ГХК – это формирование полного производственного комплекса по обращению с отработанным топливом от энергетических реакторов и замыкание ЯТЦ, что сделает атомную энергетику максимально безопасной и почти безотходной. В рамках этой задачи создается сбалансированная производственная система.