Предприниматель обнаружил себя в списке этого сервиса

Томский предприниматель Александр Цин-Дэ Шань заявил, что не хочет принимать участие в "умном голосовании", созданном оппозиционером Алексеем Навальным.

Сервис работает по следующему принципу. Избирателю дается возможность голосовать только "против". При этом ему зачастую предлагают выбрать случайных кандидатов из различных партий, отмечает бизнесмен.

Цин-Дэ Шань раскритиковал такой подход к избирательному процессу и призвал людей голосовать по собственным убеждениям, а не подчиняясь чужим указаниям.

Своим мнением бизнесмен поделился в социальной сети "Фейсбук". Он отметил, что многие томичи лично его знают. Бизнесмен уверен, что его земляки могут трезво оценить достижения, которых он уже успел добиться. Кроме того, Цин-Дэ Шань не скрывает своих взглядов – их разделяют многие жители Томска.

Он призвал сограждан голосовать не по принципу "лишь бы против", а по принципу "за". Предприниматель подчеркнул, что такая победа на выборах будет честной и представляет большую ценность для кандидата в депутаты.

Отметим, 13 сентября пройдет Единый день голосования. Граждане выберут руководителей 20 субъектов федерации, а в 11 регионах будут определены новые составы заксобраний.