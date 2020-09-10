Объявлены финалисты творческого чемпионата ArtMasters

Итоги подведут 12 - 15 октября в Москве

Стало известно, кто прошел в финал национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Из 10 тысяч участников выбрали 155 самых разных возрастов, которые представят 6 федеральных округов РФ – Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Южного и Дальневосточного.

По словам главы дирекции чемпионата Борислава Володина, он очень ждет финала конкурса, потому что участники прежних этапов ArtMasters удивляли судей своим профессионализмом, высоким качеством и уровнем творческих работ. Напомним, что ArtMasters – это первый в нашей стране конкурс для работников культуры и тех, кто работает в творческой индустрии.

"Нашей задачей было выявить и поддержать молодых профессионалов в сфере культуры", – поделился Борислав Володин.



Финал пройдет уже скоро – в октябре этого года. Конкурсанты приедут в Москву и будут соревноваться в 16 компетенциях. Результаты своей работы финалисты продемонстрируют на десяти профильных площадках, в том числе и на "Мосфильме", в "Геликон-опере" и Mail.ru Group.

Примечательно, что итоги конкурса будут зависеть не только от членов жюри. Проголосовать за понравившегося участника через специальный сайт смогут и экспертные зрители.

Организаторы конкурса приготовили для участников разные задания – от создания специального сценического грима и художественного оформления пространства до прототипирования ролевой игры и проработки концепции цифрового продукта. Придумали задания и для дизайнеров смешанной реальности. За определенное время им будет нужно создать новый музыкальный инструмент из набора предложенных семплов.

Завершиться ArtMasters 21 октября в Большом театре, который расположен в самом сердце столицы. Победители конкурса получат денежные призы - денежные сертификаты на 150 – 500 тыс. рублей. Им также предложат пройти стажировку, а после трудоустроиться в крупных компаниях.