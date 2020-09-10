В столице перестроят систему здравоохранения, чтобы в больницах не пересекались пациенты с COVID-19, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями

В Москве будет отменен обязательный карантин для больных ОРВИ, сдавших отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на COVID, в случае отрицательного ПЦР двухнедельного карантина не будет", – цитирует РИА "Новости" московскую чиновницу.

Также она отметила, что в мегаполисе перестроят систему здравоохранения так, чтобы больные коронавирусом, гриппом и ОРВИ никак не смешивались.

