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В Москве будет отменен обязательный карантин для больных ОРВИ, сдавших отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на COVID, в случае отрицательного ПЦР двухнедельного карантина не будет", – цитирует РИА "Новости" московскую чиновницу.
Также она отметила, что в мегаполисе перестроят систему здравоохранения так, чтобы больные коронавирусом, гриппом и ОРВИ никак не смешивались.
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