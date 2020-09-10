Первым международным партнером "Российской креативной недели" стала Неделя дизайна в Милане

Первым международным партнером "Российской креативной недели" стала Неделя дизайна в Милане
Парк Горького. Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Мировые деятели креативной сферы выбрали столицу России своей главной площадкой

Сторонами соглашения являются "Роскультцентр", фонд Инносоциум и Mondadori Media, выпускающее журнал о дизайне и интерьере INTERNI.

Российский проект создан с целью развития отечественных творческих индустрий. С 11 по 13 сентября в московском Парке Горького в Москве проведут около 500 программ, которые станут центром объединения всех востребованных сфер креативной сферы – бизнеса, медиа, информационных технологий, моды и игровой индустрии, архитектуры и множества остальных отраслей.

По словам главы Управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, площадка должна объединить креативные конкурсы со всего мира. А журналист INTENI Джильда Боярди заявила, что основой международного объединения людей всегда является творчество. Схожие мысли выразил и возглавляющий Венецианскую выставку Роберто Чикутто, поприветствовавший участников "Недели" и заявивший о том, что площадка позволит дать ответы на главные вопросы современного мира.

Присоединился к единомышленникам и глава Belgrade Design Week Йован Йеловац: креативные деятели, отметил он, стремятся к созданию нового ежегодного формата встречи с коллегами с других стран в российской столице.

Егор МАЛКОВ

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