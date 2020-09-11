Знакомая Навального Мария Певчих скрывается от дачи показаний
На данный момент ее местонахождение не установлено. Об этом заявило Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
"По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным", – рассказали в ведомстве.
Известно, что в рабочей поездке по Сибири Навального сопровождало шестеро человек – Кира Ярмыш, Владлен Лось, Илья Пахомов, Георгий Албуров, Павел Зеленский и Мария Певчих. Из них органам правопорядка не удалось поговорить лишь с последней. Благодаря показаниям, полученным от сопровождавших блогера, удалось выяснить хронологию событий. В частности, где и с кем общался Навальный.
Согласно данным издания "Правда.ру", Певчих живет в Великобритании и является владельцем сети книжных магазинов. Кроме того, девушка тесно знакома с российскими олигархами и оппозиционными деятелями.
По данным СМИ, Певчих одна из немногих имела тесный контакт с Навальным. Однако несмотря на столь близкое общение с главой ФБК, ее имя в организации ни разу не упоминалось.
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