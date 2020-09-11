Летательный аппарат весил 16 тонн

Силач из Подмосковья Сергей Агаджанян, которого прозвали "русским Халком", установил рекорд России и мира в трак-пуле. Лидер ОФСОО "Федерация силового экстрима России" протащил на своих плечах 16-тонный самолет CRJ 200 Bombardier.

Для установки рекорда россиянин выбрал аэропорт в Казани. Самолет он буксировал на 35,4 м за полторы минуты, одновременно надувая медицинские грелки.

Сам Сергей Агаджанян признался, что готовился к этому номеру почти два года, передает "Подмосковье сегодня".