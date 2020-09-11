Замглавы администрации президента РФ заявил, что творчество является главной движущей силой современности

Москва входит в лидеры городов мира по креативности, опережая по скорости роста практически все столицы. Такое заявление сделал в пятницу, 11 сентября, заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая в московском парке Горького на открытии "Российской креативной недели".

Он отметил, что динамичный рост, кроме Москвы, показывают Петербург, Казань и остальные крупные российские города. Но масштаб должен охватывать и остальные регионы: для этого необходимо развивать креативные сферы не только в миллионниках. По этой причине вопрос может дойти до изменений в действующем законодательстве, считает чиновник.

Креативная сфера, добавил Кириенко, на сегодняшний день является уже "экономикой настоящего", а не будущего, и создает конкурентоспособность, внося вклад в развитие каждого государства.

В рамках мероприятия, проходящего с 11 по 13 сентября, должны состояться более сотни программ, включая различные деловые форумы и лекции. Государство готово выслушать предложения и идеи представителей креативной сферы для понимания того, как можно ускорить ее развитие на законодательном уровне.

Новейшие ресурсы современного века, добавил Сергиенко, "не нефть, а креативные технологии".

В регионах РФ "Российская креативная неделя" прошла с 7 по 10 сентября. Масштабное событие направлено на развитие оригинальных инициатив в стране.

Информация о ключевых мероприятиях доступна на сайте платформы.