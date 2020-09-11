"Живой камень" легко перепутать со съедобным дождевиком

До середины октября в подмосковных лесах можно встретить опасные грибы, которые прозвали "живыми камнями" или "лжекартошкой". Специалисты Комлесхоза предупредили о последствиях употребления таких грибов и рассказали, как отличить их от съедобных.

Речь идет о ложнодождевике обыкновенном. Растет он в почве, гнилой древесине и даже на обочинах дорог и внешне напоминает съедобный дождевик. Отличить ядовитый гриб можно по отсутствию плодоножки и черной жесткой мякоти с запахом картофеля.

Есть ложнодождевик ни в коем случае нельзя – для человека это может обернуться расстройством желудка и аллергией, передает "Подмосковье сегодня".