В Общественной палате оценили обстановку на прошедшем Едином дне голосования

Было зафиксировано всего 65 сообщений о конфликтах, число обращений на горячую линию оказалось рекордно низким

Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева рассказала о том, как прошел Единый день голосования. По ее словам, обстановка на избирательных участках, в целом, была спокойной. Большого количества правонарушений зарегистрировано не было.

Такие сведения следуют из статистических данных, которые проанализировали эксперты из ОП. Сообщается, что обошлось без громких нарушений порядка.



При этом все сигналы, полученные с мест, были оперативно отработаны. По итогам прошедших в ряде регионов выборов было зарегистрировано всего 65 сообщений о конфликтах на избирательных участках. Вместе с этим, по словам Михеевой, число обращений на горячую линию оказалось рекордно низким. Звонков было всего 12.

Глава совещательного органа также отметила, что в этом году число общественных наблюдателей значительно выросло. В 2019 г. их было порядка 40 тыс. человек, а в этом уже 57 тысяч, пишет "Интерфакс".

Также стало известно об информационной атаке, направленной на дискредитацию ЕДГ-2020. Так, сообщается о примерно трех тысячах фейков на эту тему. Как отметил зампред Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, содержащие ложную информацию публикации были выявлены за почти две недели мониторинга.

Целью интернет-злоумышленников было раскачать ситуацию в ряде регионов и заставить избирателя скептически относиться к процессу голосования, передает слова общественника РАПСИ.

Напомним ЕДГ-2020 состоялся 13 сентября. Граждане России приняли решение о назначении руководителей 20 субъектов нашей страны. В 11 регионах прошло голосование за новый состав заксобраний. Лидирующие позиции на выборах всех уровней заняли представители партии "Единая Россия".