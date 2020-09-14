Новые шутки о Лукашенко появились в соцсетях на фоне его визита в Сочи

Новые шутки о Лукашенко появились в соцсетях на фоне его визита в Сочи
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пользователи не устают подкалывать президента Белоруссии

Сегодня, 14 сентября, в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В списке тем – положение дел в Белоруссии и перспектива развития двусторонних отношений. Пользователи социальных сетей по-разному отнеслись к встрече лидеров стран: часть высмеяла визит Александра Лукашенко в Россию. 

Особое внимание привлекла фотография, на которой президент РБ разводит руками, а Владимир Путин прикрыл лицо ладонью. 

"Фото дня: Лукашенко рассказывает Путину, как дошел до такой жизни!" – подписал снимок журналист Дмитрий Смирнов. 

Другие пользователи сравнили Александра Лукашенко с Карлсоном, который "улетел, но обещал вернуться". 

Кто-то даже прифотошопил главе Республики большую картошку, которую он якобы предлагает президенту России. 

Другие пользователи связали визит Александра Григорьевича с делом Алексея Навального. 

Ранее стало известно, о чем удалось договориться двум президентам в ходе переговоров в Сочи. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей