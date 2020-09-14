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Сегодня, 14 сентября, в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В списке тем – положение дел в Белоруссии и перспектива развития двусторонних отношений. Пользователи социальных сетей по-разному отнеслись к встрече лидеров стран: часть высмеяла визит Александра Лукашенко в Россию.
Особое внимание привлекла фотография, на которой президент РБ разводит руками, а Владимир Путин прикрыл лицо ладонью.
"Фото дня: Лукашенко рассказывает Путину, как дошел до такой жизни!" – подписал снимок журналист Дмитрий Смирнов.
Фото дня: Лукашенко рассказывает Путину, как дошел до такой жизни! pic.twitter.com/6eBT9LGNw5— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 14, 2020
Другие пользователи сравнили Александра Лукашенко с Карлсоном, который "улетел, но обещал вернуться".
Лукашенко прилетел к Путину в Сочи на переговоры по интеграции Беларуси и России pic.twitter.com/ln5jzcbiAi— Чай з варэннем (@belteanews) September 14, 2020
Кто-то даже прифотошопил главе Республики большую картошку, которую он якобы предлагает президенту России.
Упс!!! 😜 pic.twitter.com/Fn2IckvV5O— Бездöмный (@bezdomniy8) September 14, 2020
Другие пользователи связали визит Александра Григорьевича с делом Алексея Навального.
Эксперты из Берлины и Варшавы - небезызвестные Ник и Майк, - подтверждают, что Лукашенко давно уже отравлен веществом из группы «Дурачок».— Грустный Антошенька (@sad_krasovsky) September 12, 2020
Ранее стало известно, о чем удалось договориться двум президентам в ходе переговоров в Сочи.
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