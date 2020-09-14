Политик из Новосибирска опроверг связь своей победы с "умным голосованием"

Вадим Агеенко уверен, что набрал необходимое количество голосов избирателей за счет эффективной работы

По результатам выборов в заксобрание Новосибирской области, которые состоялись в Единый день голосования, членом законодательного органа власти стал представитель КПРФ Вадим Агеенко. При этом политик подчеркнул, что его победа никак не связана с системой "умное голосование" оппозиционера Алексея Навального.

Агеенко напомнил, что приложил большие усилия для успешного завершения предвыборной кампании – на протяжении всего времени его команда эффективно работала в округе.

По мнению парламентария, "умное голосование" – это не что иное, как попытка использовать политическую привлекательность проходных претендентов на высокие посты. Агеенко подчеркнул, что коммунистическая партии не приветствует такие подходы и поэтому не стала поддерживать данную инициативу. Мнение политика опубликовано на официальном сайте новосибирского обкома КПРФ.

Депутат также поблагодарил избирателей и всех членов команды, которые помогли ему прийти к победе на выборах. Он напомнил, что на протяжении уже 10 лет работает в округе и за это время успел завоевать доверие местных жителей.

Напомним, сервис "умное голосование" предлагает избирателю возможность проголосовать только против. Цель ресурса – оказать поддержку определенным кандидатам, несвязанным с партией власти. Агеенко был включен в список на выборах в законодательное собрание Новосибирской области.

ЕДГ – 2020 состоялся 13 сентября. Россияне приняли решение о назначении руководителей 20 субъектов нашей страны. В 11 регионах прошло голосование за новый состав заксобраний. Лидирующие позиции на выборах всех уровней заняли представители партии "Единая Россия".

Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева ранее подчеркивала, что обстановка на избирательных участках, в целом, была спокойной. Большого количества правонарушений зарегистрировано не было.