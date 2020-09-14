Александр Савельев сомневается в результативности подобных интернет-технологий на выборах

В Единый день голосования в Новосибирске, как и в ряде других российских городов, прошли выборы депутатов горсовета. На одном из округов уверенную победу одержал самовыдвиженец Александр Савельев. Политик поделился своим мнением по поводу работы сервиса "умное голосование", которое продвигал оппозиционер Алексей Навальный.

Депутат отметил, что на тему этого ресурса ходит немало разговоров. Так, по некоторым данным, поддержка кандидатам оказывается на материальной основе. Кроме того, Савельев в принципе, сильно сомневается, что подобный сервис может быть эффективен в предвыборной кампании. Впрочем, как и другие интернет-ресурсы.

Политик подчеркнул, что самое важное – живое общение с людьми. Он рассказал историю про одного из его соперников. За этого претендента шла серьезная агитаторская работа на сервисе "умное голосование". При этом он практически не проводил встречи с избирателями, а только выкладывал видеоролики и посты в Сети.

В то же время Савельев постоянно общался с жителями, выясняя, какие проблемы их тревожат и что для них наиболее важно. В итоге – победа осталась за ним. Парламентарий уверен, что также дела обстоят и в других российских регионах. Если депутат активен и готов к встречам с людьми – он сможет подобрать слова, которые вызовут у избирателя доверие к кандидату и позволят ему набрать нужные голоса без "всяких сомнительных технологий", передает слова политика издание "Сиб.фм".

После победы на голосовании Александр Савельев решил вступить во фракцию "Единая Россия". Как пояснил парламентарий, это решение было связано с тем, что при поддержке коллег из такой мощной и многочисленной фракции можно достичь наилучших результатов по благоустройству жизни местных жителей.