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Идею по-другому использовать Мавзолей Ленина жители нашей страны восприняли негативно. В связи в этим Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию. Об этом сообщил глава организации Николай Шумаков.
По его словам, инициатива придумать Мавзолею другое назначение вызвала широкий резонанс – народ задумку не оценил. Поэтому решение об отмене конкурса было принято буквально за день.
"Когда начинают искажать информацию, говорить, что я хочу снести мавзолей и тому подобное, это уже переходит всякие границы",
– сказал РИА "Новости" Шумаков, решивший повременить с идеей.
Напомним, что Союз архитекторов 12 сентября открыл прием заявок на конкурс на лучшую идею по дальнейшему использованию памятника архитектуры. Например, предлагалось сделать из Мавзолея филиал Музея архитектуры имени Алексея Щусева, который и спроектировал усыпальницу.
Николай Шумаков также пояснил, что речи о перезахоронении Владимира Ленина или сносе здания не идет.
Ранее о конкурсе высказался Андрей Макаревич, который считает, что тело вождя из Мавзолея все же стоит вынести.
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