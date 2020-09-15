Вызывает вопросы: эксперты оценили возможное введение почасового МРОТ

Вызывает вопросы: эксперты оценили возможное введение почасового МРОТ
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
В предложении установить минимальную зарплату за час работы нашли пробелы

В России собираются обсудить введение почасового МРОТ. Эксперты отнеслись к инициативе настороженно – они думают, что, после утверждения предложения законодательно работодатели по-прежнему будут платить сотрудникам меньше минимального заработка.

Понятие "почасовой МРОТ" было включено в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021 – 2023 годы. Инициатива пока обсуждается. Окончательно проект этого соглашения хотят сформировать до конца октября 2020 года, пишут "Известия".

Введение почасового МРОТ вызывает много сомнений у специалистов, указывает "ФедералПресс". Им не понятно, как считать отработанные сотрудником часы, чтобы платить справедливо. Если по пропорциям месячного МРОТ, получается меньше 100 рублей.Если за час работы установить оплату в 200 руб., те, кто трудится за месячный МРОТ, окажутся в невыгодном положении, передает URA.RU.

Нововведение коснется лишь тех, кто в час получает около 70 – 80 руб., отметил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Но таких, по его мнению, мало. 

Полина ДОРОЖКИНА

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