Жители России могут следовать в республику через многосторонний пункт пропуска "Рук"

Во вторник, 15 сентября, Южная Осетия открыла границу с Россией. С этого дня жители нашей страны могут следовать в республику через многосторонний пункт пропуска "Рук". Также отменен обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих. Об этом сказано в постановлении правительства РЮО.

"Отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", – сообщается на сайте кабмина.

При этом на территории Южной Осетии "усиливаются профилактические противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди населения", цитирует постановление сайт "Комсомольской правды".

Граница с Россией была закрыта с начала апреля. О планах ее открытия, напоминает RT, в конце августа рассказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.