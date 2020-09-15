Филиппины намерены закупать вакцину от COVID-19 у России

Филиппины намерены закупать вакцину от COVID-19 у России
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
Президент страны Родриго Дутерте отметил, что российское лекарство выгоднее западных аналогов

Стало известно, что власти Филиппин отдадут предпочтение вакцинам от коронавируса российского и китайского производства. Свое решение они мотивировали тем, что закупать лекарства у России и Китая выгоднее, чем у стран Запада, поскольку они не требуют предоплаты. 

Как оказалось, Филиппины вели переговоры с американскими и британскими производителями, например, с гигантами Pfizer Inc и Moderna Inc. Однако переговоры зашли в тупик. 

"Одно неверно в западных странах – это прибыль, прибыль, прибыль", – посетовал президент страны Родриго Дутерте. 

Филиппинам пришлось отказаться от сотрудничества с западными производителями, потому что они требовали предоплату, прежде чем они начали бы доставлять вакцину. Власти страны решили, что они не могут столько ждать. 

Глава государства также отметил, что российские и китайские вакцины не уступают по качеству западным аналогам. Закупкам будет предшествовать тендер. 

Власти Филиппин планируют приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" уже в октябре этого года. В том случае, если испытания пройдут успешно, страна зарегистрирует лекарство весной 2021 года. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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