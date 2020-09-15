Стала известна дата включения отопления в Подмосковье

Жителям региона недолго осталось мерзнуть в квартирах

Подмосковный регион готов к отопительному сезону. А тепло в домах появится уже в конце сентября. Об этом рассказала пресс-служба областного Минэнерго.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в муниципалитетах уже начались пробные топки. При этом жителей просят быть внимательными и при проблемах с батареями обращаться к специалистам. 

Отопление, как правило, включают, когда воздух на улице пять дней не прогревается выше +8°C, такая погода ожидается с 28 сентября. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Появилось первое фото Навального после выхода из комы

Оппозиционер потихоньку приходит в себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей