Жителям региона недолго осталось мерзнуть в квартирах

Подмосковный регион готов к отопительному сезону. А тепло в домах появится уже в конце сентября. Об этом рассказала пресс-служба областного Минэнерго.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в муниципалитетах уже начались пробные топки. При этом жителей просят быть внимательными и при проблемах с батареями обращаться к специалистам.

Отопление, как правило, включают, когда воздух на улице пять дней не прогревается выше +8°C, такая погода ожидается с 28 сентября.