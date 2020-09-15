Курс рубля
- Навальный обвалил рубль
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
607 новости
Подмосковный регион готов к отопительному сезону. А тепло в домах появится уже в конце сентября. Об этом рассказала пресс-служба областного Минэнерго.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в муниципалитетах уже начались пробные топки. При этом жителей просят быть внимательными и при проблемах с батареями обращаться к специалистам.
Отопление, как правило, включают, когда воздух на улице пять дней не прогревается выше +8°C, такая погода ожидается с 28 сентября.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены