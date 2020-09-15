Политик отметил, что это событие – уникальная возможность для школьников проявить свои таланты

Сегодня в конкурсе "Большая перемена", который проходит по всей России, стартовала вторая смена полуфиналов. В этот важный для участников мероприятия день их поддержал первый заместитель главы Администрации российского лидера Сергей Кириенко.

Политик отметил, что этот конкурс объединил сотни тысяч школьников по всей стране. Каждый из них уже может чувствовать себя одержавшим победу, так как участие в таком проекте – большое достижение.

Представитель Кремля напомнил, что принимать подобные решения, верить в себя и свои силы – это одни из самых важных человеческих качеств, которые в будущем помогут их обладателям реализоваться в жизни. Важно действовать и не бояться препятствий. Именно так поступили решившиеся на участие в конкурсе дети.

Кириенко отметил, что "Большая перемена" – это шанс для школьников раскрыть свои таланты и найти интересное для себя направление. В числе партнеров мероприятия – известные вузы, которые с радостью откроют двери для даровитых абитуриентов.

"Не вы конкурируете за то, чтобы попасть в определенное вуз, а ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов конкурса "Большая перемена", – сказал политик.

Кроме того, среди партнеров конкурса числятся такие крупные компании, как Сбербанк, "Росатом", Mail.ru. Эти известные на всю страну организации уже сейчас присматривают для себя талантливых молодых людей, которые в будущем могли бы построить карьеру в рядах их сотрудников.

Сергей Кириенко также поблагодарил участников мероприятия за то, что они поддержали ветеранов Великой Отечественной войны и проявили активное участие во всероссийской акции #МыВместе. Несмотря на юность, школьники показали, что готовы к серьезным вызовам и взрослым решениям.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции было решено проводить первую серию полуфиналов в три смены. Во второй смене приняли участие более 800 учеников старших классов из Южного, Центрального и Приволжского ФО.

Конкурсанты поучаствуют в творческих мероприятиях, будут тесно общаться со специалистами "Большой перемены", а также поработают над различными интересными заданиями.

Финалистами конкурса станут 1,2 тыс. школьников. Все они отправятся в столицу. Победитель среди учеников старших классов получит 1 млн руб., среди школьников из 8-9 классов – 200 тыс. руб.

Организаторами конкурса выступили АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.