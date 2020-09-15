Презентация Apple впервые за много лет прошла без нового iPhone

Последний раз компания не представила публике смартфон в 2012 году

В США прошла традиционная осенняя презентация новинок Apple, которую вел глава компании Тим Кук. На этот раз корпорация представила новые умные часы и iPad.

А вот новую модель iPhone мир увидит лишь через несколько недель, приблизительно в октябре, уточняет "Комсомольская правда". 

При этом во время презентации, запись которой можно посмотреть на сайте компании, стало известно, что в линейке умных часов Watch 6 будут доступны два цвета: синий и красный. Этот гаджет впервые будет оснащен устройством для определения уровня кислорода в крови. 

Дизайн и размеры часов не изменились, а вот ремешки пользователи смогут выбрать новые – появятся силиконовые и кожаные версии. Часы будут стоить от 37 тыс. рублей, а версия Watch SE – от 25 тыс. рублей. 

Также во время презентации компания показала новый iPad восьмого поколения. У него будет 9,7-дюймовый IPS-экран с тонкой рамкой и кнопка Home. Потратить на него придется от 30 тыс. рублей. А вот у нового iPad Air уже не будет рамки у дисплея. Эта модель позиционируется, как более дешевая версия iPad Pro, у нее нет, например, функции Face ID. Этот гаджет можно будет приобрести за около 56 тыс. рублей. 

Полина ИВАНОВА

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