Очевидцы рассказали о банках и бутылках на берегу пролива, якобы указывающими на тех, кто их бросал

По заявлениям федеральных агентств и лидеров местных племен на Аляске, Россия виновата в резком увеличении количества мусора, прибиваемого к берегам северного американского штата со стороны Берингова пролива. И якобы есть доказательства этой вины.

Очевидцы, на рассказы которых ссылается The Washington Times, рассмотрели на бутылках и консервных банках, попавших на Аляску из воды, надписи на русском языке и марки брендов из нашей страны. Местные власти обратились к правительству США с требованием наказать виновников этакого "мусорного цунами" .

Данную ситуацию сделали одной из наиважнейших тем Арктического совета, в котоом вместе с семью странами состоит Россия.

Уровень загрязненности в Арктике заметно возрастет, поскольку США, Россия, Китай и другие страны конкурируют в притязаниях на территорию региона, предупредили исследователи.. Это вызовет не только увеличение числа курсирующих поблизости кораблей, но и повышение количества нечистот, сбрасываемых в море.

Точной причины "мусорного цунами" этим летом пока не названо. При этом местные жители отметили, что никогда раньше такого не было. А власти добавили, что, в отличие от прошлых лет, нынешний хлам выглядит свежим. Значит, подвели они итог, его в громадном объеме сбросили в море в одном месте.

Россия не так давно проводила в Беринговом море крупные морские учения. А мусор начало прибивать к берегам Аляски до их начала. Похоже, они не были причиной появления этих нечистот. Доказательств того, что мусора сбросили российские военные корабли, нет,, сказал местный чиновник. Однако, по его мнению, исключать такую возможность не стоит.