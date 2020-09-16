Глава ЦИК заявила, что ряд новшеств и оперативные меры позволили гражданам проголосовать безопасно

Недавно состоявшиеся выборы в России стали настоящим испытанием для ЦИК, однако в комитете смогли справиться с поставленной задачей. Такое заявление сделала глава Центризбиркома Элла Памфилова, рассказав об итогах избирательной кампании, прошедшей 13 сентября в России.

Ряд изменений внесла коронавирусная эпидемия. Из-за этого непредвиденного фактора были необходимы срочные меры для безопасного голосования в условиях непростой эпидситуации – пригодился опыт голосования по конституционным поправкам, прошедших этим летом. В ЦИК решили ввести два дня, которые отвели досрочному волеизъявлению.

Все проблемы члены Центрибиркома решали в "ручном" режиме. В ЦИК испытывали огромную нагрузку, но в итоге избиратель смог отдать свой голос, не испытывая опасений за свою безопасность.

Основной задачей действующего состава ЦИК, отметила Памфилова, является повышение прозрачности и уровня доверия населения страны. И в этом отношении Центризбирком уже смог закрепить определенные успехи.

Она также добавила, что ЦИК не боится признавать ошибки. А введение новых технологий сводит вероятность корыстного использования административным ресурсом к минимуму – общество усиливает свой контроль над голосованием благодаря таким методам, сообщает "Интерфакс".

Внес свою лепту и информационно-справочный центр: пользователи могли следить на своих устройствах за ходом голосования, явкой и подсчетами в онлайн-трансляции. А созданные чат-боты обеспечивали обратную связь с гражданами.

Новшеством стали цифровые избирательные участки, дистанционное голосование и электронная проверка подписей. Такие технологии позволяют свести человеческий фактор при возможной фальсификации к минимуму.

Единый день голосования прошел в России 13 сентября. Жители 18 субъектов России выбирали глав регионов, граждане также голосовали за депутатов Госдумы, местных парламентов и городских мэров.