Погибли бы все: немцы нашли в Омске следы "Новичка"

Погибли бы все: немцы нашли в Омске следы "Новичка"
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России

Пресс-служба Алексея Навального сообщила, что на бутылке из номера гостиницы в Омске, где останавливался блогер со своей командой, немецкая лаборатория нашла следы "Новичка". Как происходило изъятие предмета с этим якобы доказательством отравления, показано на видео, опубликованном в "Инстаграм".

Там же под роликом дается пояснение "откуда взялась злосчастная бутылка". После того, как часть съемочной группы улетела в Москву, оппозиционер потерял сознание, а самолет аварийно приземлился, сотрудники ФБК, оставшиеся в Томске, узнав о случившемся, "вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный", и сняли, описали и упаковали все обнаруженное, "в том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", – отметили в публикации.

Все, что может пригодиться для расследования произошедшего было отдано медикам в Германии. Через две недели "именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка", добавили представители блогера. И заявили, что Алексей был отравлен "до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", в заключение добавив, что вечером 17 сентября в программе "Россия будущего" на ютуб-канале "Навальный LIVE" будут озвучены подробности.

Подписчики отреагировали на пост по-разному. Одни сомневались в правдивости информации, другие иронизировали, третьи хвалили сторонников оппозиционера, желали ему "скорейшего выздоровления" и возвращения:

"Странно, а почему тогда бутылки оставили..., это же улики", "Но ведь из этой бутылки мог попить не только Алексей. Или вообще он мог пить не захотеть. На что был расчет у отравителей?", "Шах и мат, ФСБ, учитесь работать у команды ФБК!", "Какие же вы молодцы, если б вы этого не сделали, мы бы никогда этого не узнали", "Качественно сработано!", "Ждем вашего возвращения в строй".

На сообщение пресс-службы отреагировал специалист по ядам. Как сказал РИА "Новости" разработчик, если бы "Новичок" нанесли на бутылку с водой в томской гостинице, где был Навальный, погибли бы все, кто к ней прикасался. И подчеркнул, что происхождение этой бутылки не известно, и она может быть вовсе не из Томска.

История с "отравлением" Навального продолжается уже несколько недель. Блогер уже пришел в себя, фотографируется и собирается вернуться в Россию.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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грубо,грубо работаете господа карнавальные
хотели еще одну сакральную жертву принести своему богу - мамоне
но лексей не совсем дурак,скоро спрячется в россии и поменяет всю свиту и прислугу
ну и фсб укор,своих агентов хотя бы предупреждать нужно,чтоп в рот не сувал все подряд
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