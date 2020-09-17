Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса

Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса
Михаил Мурашко. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
В Минздраве опровергли слухи о том, что прививки будут обязательными

Вакцинация от коронавируса для врачей, учителей и тех, кто попадает в группу риска, будет исключительно добровольной. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, таким образом опровергнув информацию о принудительных прививках.

"Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается",

– сообщил Мурашко журналистам. Министр здравоохранения добавил, что это неоднократно подчеркивали в ведомстве, передает РИА "Новости".

Ранее Михаил Мурашко говорил, что у попадающих в группу риска россиян будет возможность сделать прививку от коронавируса первыми. В нашей стране проходят пострегистрационные испытания первой в мире вакцины от COVID-19 – "Спутник V".

В середине августа препарат официально зарегистрировали и начали производить. Несколько десятков стран уже проявили интерес к покупке российской вакцины.

Прививку от коронавируса в России уже сделали первые добровольцы, более 250 из них – в Москве. Они получили устойчивый иммунитет к инфекции из Китая, причем серьезных побочных эффектов удалось избежать, сообщал Мурашко.

Первые партии вакцины уже появились в некоторых регионах нашей страны. Кроме того, новосибирский центр "Вектор" сейчас также завершает клинические испытания своего препарата, государственная регистрация которого планируется уже этой осенью.

Карина СИРАЗОВА

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