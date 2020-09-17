Половина денег уйдет на новый двигатель ПД-8, который также поставят на амфибию Бе-200

На производство пассажирского авиалайнера Sukhoi SuperJet 100 с российскими, а не импортными деталями потратят колоссальную сумму – 120-130 млрд рублей.

Такие цифры приводит газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к руководству "Ростеха", а также собеседников, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По их данным, половина или даже немного больше от этой суммы уйдет на создание двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet New – именно так будет называться новый самолет. При этом значительная часть денег будет выделена из бюджета, но корпорации потратят и собственные средства.

Двигатель разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация, а точнее "ОДК-Авиадвигатель" и "ОДК-Пермские моторы". Ранее ОДК представила ПД-14 для самолета МС-21. Пока тот летает на Pratt & Whitney, первый полет опытного самолета на ПД-14 должен состояться в этом году.

Сообщается, что новый "Суперджет", который получил огромное количество кртики, станет новым, "гораздо более эффективным самолетом". Десятки систем и компонентов будут заменены на отечественные. Кроме того, будет изменена конструкция фюзеляжа, скорректируют центр тяжести. ПД-8 планируется ставить и на самолеты-амфибии Бе-200, которые пока летают на украинских двигателях.

По плану ПД-8 получит сертификат в 2023 году. Как заявлял первый замглавы "Ростеха" Владимир Артяков российские самолеты должны использовать российские двигатели, иначе отечественный авиапром станет слишком уязвимым из-за санкций.

Ранее СССР сам производил и двигатели, и самолеты, однако в 90-е годы авиапром в стране пришел в упадок. Российские авикомпании, в основном, используют "Боинги" и "Эйрбасы". Первым российским новым авиалайнером стал именно "Сухой Суперджет", однако, к сожалению, он не заслужил доверия среди летчиков и пассажиров. Масла в огонь добавила катастрофа 5 мая прошлого года в Шереметьево, когда лайнер загорелся при посадке. "Суперджет" летает на SaM146 совместного производства российского "Сатурна" и французской Snecma. Однако из-за санкций выпуск этих двигателей оказался под угрозой.

По версии СМИ, продажу "Суперджетов" лоббируют сверху, чтобы поддержать российский авиапром. На новый МС-21 возлагают даже больше надежд, однако все станет ясно, когда самолет полетит на ПД-14.