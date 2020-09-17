Инициатива американских ученых не нашла понимания

На предложение выдвинуть Алексея Навального на Нобелевку ответили в Совете Федерации. Там поинтересовались, за какие заслуги хотят наградить блогера.

"Я не очень понимаю, в чем деятельность Навального и [при чем тут] защита мира на земле", – признался телеканалу "360" сенатор Владимир Джабаров.

И добавил, что репутация у этой награды повреждена из-за того, что ее вручали не понятно за что.

"Нобелевская премия мира себя скомпрометировала в последние годы настолько, что сейчас это вызывает улыбку", – отметил он. И привел два примера.

После того как Бараку Обаме вручили эту награду, он "развязал ряд агрессий за рубежом", напомнил Джабаров. Выдвигали на премию и первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, главным достижением которого, по мнению сенатора стал развал СССР, а не установление мира.

Алексея Навального на Нобелевку выдвинули занимающиеся Россией ученые американского университета Ратгерс. Об этом сообщил профессор того же вуза Сергей Ерофеев.