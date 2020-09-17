Главу региона госпитализировали

У выигравшего выборы 13 сентября губернатора Пермского края Дмитрия Махонина врачи подтвердили COVID-19. Об этом рассказал его пресс-секретарь Станислав Шубин.

Как передает издание URA.RU, у Махонина появилось легкое недомогание, после чего он обратился к специалистам. Губернатора госпитализировали в целях безопасности окружающих.

При этом болеет политик без осложнений, врачи лечат его стандартными методами.