В России рассказали о тайной операции по делу Навального

В России рассказали о тайной операции по делу Навального
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Москва в ситуации с блогером попала в замкнутый круг

Министерству иностранных дел России стало известно о реализации секретной спецоперации по делу якобы отравленного оппозиционера Алексея Навального. Задача, которая была поставлена перед исполнителями – добыть дополнительные биоматериалы основателя ФБК (фонд признан иноагентом в РФ).

Это тайное мероприятие было проведено техсекретариатом Организации по запрещению химического оружия. Как отмечает RT, в итоге материалы были переданы в лабораторию.

Как добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Россия в ситуации с Навальным попала в замкнутый круг. Берлин настаивает на том, чтобы Москва по этому вопросу взаимодействовала только с ОЗХО. При этом в ОЗХО нашу страну, которая все еще пытается получить ответы на вопросы, связанные со здоровьем гражданина РФ, отправляют обратно в Берлин.

"Это алогично, абсурдно, и все это понимают", – негодует дипломат в эфире программы "60 минут".

Ранее Мария Захарова назвала цель раздувания истории вокруг блогера. Евросоюз ищет повод наложить очередные санкции в отношении России.

Ольга ФЕДОРОВА

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