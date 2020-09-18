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Тридцатая церемония награждения победителей шуточной Шнобелевской премии состоялась в Соединенных Штатах. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Лауреатами стали главы девяти государств, включая РФ, США, Бразилию, Великобританию и Белоруссию.
Награжденных удостаивают шуточной премией за выходящие из стандартных рамок идеи и абсурдные достижения в области науки.
В этот раз государственные лидеры получили награду в сфере медобразования из-за COVID-19 – по мнению организаторов мероприятия, политика повлияла на пандемию сильнее, чем ученые и медики.
Ведущий также отметил, что награжденные не могут присутствовать, сообщает "Свободная Пресса". "Особые поздравления" были переданы главе Белоруссии Александру Лукашенко, который, как отмечает Би-би-си, был удостоен награды еще несколько лет назад за решение запретить публичные аплодисменты.
Церемония транслировалась в прямой онлайн-трансляции, передает URA.ru.
Ранее один из ученых был удостоен Шнобелевской премии за открытие того, что использование ругани облегчает боль.
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