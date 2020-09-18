Отечественная кинокартина попала под цензуру на "Ютуб"

Роскомнадзор считает, что действия американской корпорации Google в отношении фильма "Беслан" являются незаконными. По мнению российских экспертов, популярный ресурс "Ютуб" применил цензуру к документальной киноленте журналиста Александра Рогаткина. Ведомство обратилось с жалобой в Генпрокуратуру.

Специалисты Роскомнадзора считают, что Google совершил акт дискриминации в отношении россиян. Речь идет о маркировке фильма как "неприемлемого видео для некоторых категорий пользователей". Ведомство просит Генеральную прокуратору разобраться в ситуации и обеспечить российских граждан возможностью без ограничений получать информацию.

Сообщается, что американская корпорация не стала давать официальный комментарий по поводу произошедшего. При этом маркировку объяснили тем, что многие пользователи якобы пожаловались на фильм.



Кроме того, эксперты Роскомнадзора обратили внимание, что на "Ютуб" выложено немало видеороликов с насилием, однако таких приписок о "неприемлемости" на них нет.

"Беслан: Фильм Александра Рогаткина" вышел на российские экраны 3 сентября. В этой работе автор, известный журналист попытался переосмыслить страшную трагедию.

1 сентября 2004 года боевики совершили нападение на школу в Северной Осетии. Террористы взяли в заложники школьников и учителей бесланской школы №1. 334 человека погибли, среди них – 186 детей.