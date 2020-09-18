Олеся Старжинская выиграла соревнование по специализации "Здравоохранение"

Одержавшая победу в конкурсе "Лидеры России 2020" Олеся Старжинская согласилась на предложение ее наставника, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Теперь россиянка занимает почетный пост советника главы ведомства.

В этой должности победительница всероссийского конкурса займется контролем медицинской деятельности по субъектам РФ, а также будет отвечать за развитие сферы здравоохранения по всей территории России.

Старжинская родилась в 1980 году. Высшее образование будущий хирург получила в медицинском госуниверситете в Ростове-на-Дону. В течение 15 лет она была практикующим врачом. Еще 10 лет занималась управлением коллективами. За спиной нынешнего советника министра работа врачом-педиатром, менеджером крупной медицинской компании, а также главврачом частного медцентра. В 2019 г. она была назначена замглавврача по поликлиническому разделу работы в ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицины".

Комментируя свое новое назначение, Старжинская отметила, что конкурс "Лидеры России" дает уникальную возможность амбициозным и талантливым людям заявить о своих идеях и занять высокие посты в важных для страны отраслях.

Победительница конкурса уверена, что получила высокую должность потому что смогла доказать наставнику Михаилу Мурашко, что она настоящий профессионал своего дела и готова развиваться дальше, строя свою карьеру на уровне госслужбы.

В этом сезоне в конкурсе появились отдельные специализации: "Финансы и технологии", "Здравоохранение" и "Наука". Старжинская одержала победу по специализации "Здравоохранение". Россиянка считает, что практику проведения соревнований по отдельным отраслям нужно сохранить и в грядущих сезонах конкурса.

Советник министра пояснила, что только на таких профильных соревнованиях можно увидеть граждан, готовых послужить на благо развития той или иной отрасли.

Эксперты отмечали, что победительница "Лидеров" заработала высокие показатели в индексе социального одобрения. Старжинская считает, что это обусловлено ее врожденной эмпатией. Кроме того, будучи участницей конкурса, она рассказала о своем проекте "Как дела?".

Суть этой инициативы заключается в том, чтобы помогать одиноким пожилым людям. Работая в поликлинике, врач взяла шефство над несколькими пенсионерами и раз в три дня звонила им просто так, поинтересоваться их жизнью, спросить, как они себя чувствуют. Иногда такой подход помогал вовремя оказать нуждающимся, но не привыкшим жаловаться людям помощь.

Сейчас Старжинская присматривает за 23 пенсионерами. Заняв высокий пост, госслужащая продолжит созваниваться со своими подопечными.

Напомним, за три конкурсных сезона высокие посты заняли 210 "Лидеров России". Это мероприятие реализуется автономной НКО "Россия – страна возможностей". Организаторы конкурса ставят перед собой задачу выявить и поддержать талантливых руководителей, а также помочь им реализовать свои амбиции в выбранной сфере.

Среди партнеров конкурса – "РЖД", "Норникель", "Роскосмос", "Сбербанк", "Газпром-нефть", "Росатом", "ЛитРес" и другие.

Организация "Россия – страна возможностей" учреждена российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году.