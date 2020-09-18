Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией

В конце сентября жители страны смогут также улететь в Южную Корею

Оперативный штаб сообщил, что с 21 сентября россияне смогут улететь в Белоруссию, Казахстан и Киргизию. С 27 числа возобновятся рейсы в Южную Корею. 

Об этом пишет РИА "Новости". Как передает, телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", при этом Россия останавливает программу по вывозным рейсам. Теперь в качестве альтернативы будут использоваться на коммерческой основе самолеты, которые возвращаются в страну после грузовых и транзитных рейсов. 

Россия закрыла границы в конце марта из-за пандемии коронавируса. В начале августа в РФ разрешили возобновить полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. 

Полина ИВАНОВА

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