Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
609 новости
Оперативный штаб сообщил, что с 21 сентября россияне смогут улететь в Белоруссию, Казахстан и Киргизию. С 27 числа возобновятся рейсы в Южную Корею.
Об этом пишет РИА "Новости". Как передает, телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", при этом Россия останавливает программу по вывозным рейсам. Теперь в качестве альтернативы будут использоваться на коммерческой основе самолеты, которые возвращаются в страну после грузовых и транзитных рейсов.
Россия закрыла границы в конце марта из-за пандемии коронавируса. В начале августа в РФ разрешили возобновить полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию.
В ответ Киев намерен выдвинуть ряд встречных условий
Пока желаемых результатов не достигли