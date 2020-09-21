Семьи убитых подали гражданский иск

Родственники Олега Булатова и Александра Смольского хотят получить с Сергея Фургала 1,5 млрд рублей. В такую сумму они оценили компенсацию за потерю родных.

Об этом стало известно на заседании Мосгорсуда, пишет РИА "Новости". Также, как передает агентство, судья разрешил правоохранителям предъявить экс-губернатору обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори.

Таким образом, суд отменил решение прокуратуры Хабаровска 2005-го, в результате которого было закрыто уголовное преследование Фургала из-за нехватки доказательств.

Тем не менее СК уже предъявил экс-чиновнику это обвинение. Теперь его подозревают в убийстве Зори, Булатова и в покушении на Смольского.

Фургала задержали в начале лета. Если суд вынесет решение по его делу до конца 2020 г. и признает виновным, то ему может грозить пожизненный срок, напоминает телеканал "360".