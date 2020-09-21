Начался первый полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика"

За историю мероприятия высокие должности получили более 200 конкурсантов

В понедельник, 21 сентября в российской столице прошла церемония открытия первого полуфинала общероссийского конкурса "Лидеры России. Политика". На выход в заключительный этап мероприятия претендует 221 участник конкурса.

Алексей Комиссаров, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", напомнил, что цель выстроить в России отлаженную и четко работающую систему социальных лифтов поставил глава нации Владимир Путин. При этом конкурс стал одним из важных ресурсов для поиска талантов и отбора кандидатов на высокие посты.

Это мероприятие проходит уже на протяжении трех лет. За всю историю "Лидеров" важные должности получили более 200 конкурсантов.

Комиссаров также напомнил, что "Лидеры" были созданы для того, чтобы выявить в числе амбициозных и профессиональных россиян тех, кто готов взять на себя высокий уровень ответственности и занять место в органах власти.

С приветственным словом к конкурсантам обратился заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Парламентарий отметил, что каждый полуфиналист должен четко понимать, ради чего он идет в политику, и какие перемены к лучшему готов реализовывать, занимая высокий пост.

Толстой добавил, что этот конкурс – отличный способ развеять некоторые мифы, окружающие работу политика. Нужно понимать, что госслужба – это тяжелый труд.

При этом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о своей готовности поддержать участников конкурса и помочь им раскрыть свои таланты. Кроме того, парламентарий предложила наглядно продемонстрировать, что представляет из себя работа законотворца.

Михаил Швыдкой, занимающий позицию главы наблюдательного совета конкурса, в свою очередь отметил, что в этот раз на конкурсе будут также оцениваться социальные компетенции участников.

Первый полуфинал пройдет в течение двух дней. Участники будут задействованы в различных мероприятиях. Позже на основании достигнутых результатов будут определены первые финалисты. Второй полуфинал стартует 23 сентября.

Программа конкурса "Лидеры России. Политика" началась 25 февраля 2020 года. Свое желание принять участие в мероприятии изъявили 34 тыс. россиян.

