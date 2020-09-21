Представители Штатов запутались в глобусах

Социальная сеть "Инстаграм", купленная в 2012 году американским интернет-гигантом "Фейсбук", отображает Донецкую и Луганскую народные республики как отдельные от Украины государства. Об этом сообщает издание "Донбасс Сегодня".

Отмечается, что сейчас при выставлении своих фотографий появилась возможность в качестве местоположения выбрать ДНР или ДНР.

Издание напоминает, что детище Марка Цукерберга, давно известно своей однобокой цензурой. Что касается территорий мятежного Донбасса, "Фейсбук" регулярно удаляет или блокирует любые упоминая народных республик, будь то их флаги или фамилия первого главы ДНР Александра Захарченко, убитого во время теракта в центре Донецка 31 августа 2018 года.

А вот в июле 2015-го американцы заблокировали на неделю российского блогера и журналиста Максима Кононенко за его пост с цитатой Александра Пушкина из стихотворения "Моя родословная": "Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов". Вероятно, "зачисткой" сети занимался украинский сегмент "Фейсбука".

Добавим, соцсеть занимается цензурой регулярно. Самый известный случай из практики американского взгляда на историческую правду, это удаление знаменитой военного снимка Ника Ута "Напалмовая девочка" из поста норвежского писателя Тома Эгеланда. Блокираторы из Штатов сочли фотографию пострадавшей от агрессии Пентагона 9-летней Ким Фук, убегавшей от напалма без одежды, порнографией.

