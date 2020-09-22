Предприниматель не будет обжаловать вердикт

Известный китайский бизнесмен, бывший глава компании-застройщика Huayuan Real Estate Grouр Жэнь Чжицян (Ren Zhiqiang) получил 18 лет тюрьмы по обвинению в коррупции, пишет 22 сентября The Guardian со ссылкой на решение пекинского суда.

Предпринимателя также оштрафовали на 4,2 млн юаней ($620 тыс.). В сообщении указано, что 69-летний мужчина "добровольно сознался в совершенных им преступлениях", и не будет обжаловать вердикт.

Жэнь Чжицян – бывший член правящей Коммунистической партии Китая. Ранее он не раз критиковал руководство страны и оказался в центре очередного скандала после того, как минувшей зимой нелестно отозвался в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Комментируя обращение главы КНР к членам Компартии (оно было посвящено ситуации с коронавирусом), Чжиця отметил, что увидел "не императора в своем новом платье, а голого клоуна, выдающего себя за императора".

Спустя несколько дней после публикации этого высказывания бизнесмен пропал, а весной власти КНР сообщили, что в отношении него было возбуждено дело о коррупции.