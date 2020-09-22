Украина вновь пытается заблокировать мобильное приложение "Вконтакте"

Соцсеть случайно стала доступна украинцам, но ненадолго

В СНБО Украины рассказали, что провайдеры смогли обойти блокировку доступа к соцсети "Вконтакте" из-за технических изменений в работе, что сделало приложение доступным для людей. Однако эту ситуацию в Киеве намерены в срочном порядке исправить. 

Специалисты по кибербезопасности с международными коллегами бьются над тем, чтобы вновь лишить украинцев этой соцсети. В СНБО считают, что активная деятельность соцсетей РФ – потенциально угрожает национальной безопасности накануне местных выборов. 

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк утверждает, что Россия использует "Вконтакте", чтобы собирать информацию об украинцах и всех, кто "сидит" в приложении, передает "Украинформ". 

Украинцы лишились российских соцсетей в 2017-м на фоне ухудшений отношений между двумя странами. 

Анна КОЗЫРЕВА

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