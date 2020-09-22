Умер известный ученый

Переводчик скончался на 79-м году жизни

Стало известно, что сегодня, 22 сентября, ушел из жизни Сергей Хоружий. Он умер в Москве в возрасте 78 лет.

Печальной новостью поделился близкий друг Сергея Сергеевича Павел Великанов. Протоиерей сообщил об утрате на своей странице в "Фейсбуке" и напомнил читателям о том, каким человеком был Сергей Хоружий. Он описал его, как скромного, вдумчивого, верующего и открытого человека. Великанов добавил, что ему будет очень не хватать бесед и встреч с Сергеем Сергеевичем

Сергей Хоружин был известен благодаря переводу романов Джеймса Джойса, в частности, произведения "Улисс". Он также изучал физику, историю, религию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лавров в ООН перечислил главные мировые проблемы

Глава МИД РФ указал на то, что странам нужно наращивать взаимопомощь и сотрудничество

"Петля для независимости": Запад пугает белорусов последствиями интеграции с Россией

Жителям республики угрожают "откатом" на 30 лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей