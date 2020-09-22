Переводчик скончался на 79-м году жизни

Стало известно, что сегодня, 22 сентября, ушел из жизни Сергей Хоружий. Он умер в Москве в возрасте 78 лет.

Печальной новостью поделился близкий друг Сергея Сергеевича Павел Великанов. Протоиерей сообщил об утрате на своей странице в "Фейсбуке" и напомнил читателям о том, каким человеком был Сергей Хоружий. Он описал его, как скромного, вдумчивого, верующего и открытого человека. Великанов добавил, что ему будет очень не хватать бесед и встреч с Сергеем Сергеевичем.

Сергей Хоружин был известен благодаря переводу романов Джеймса Джойса, в частности, произведения "Улисс". Он также изучал физику, историю, религию.