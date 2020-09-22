Курс рубля
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
- Евро достиг 90 рублей
611 новости
В подмосковном Видном врачи спасли тройню, которая родилась на месяц раньше положенного срока. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
Сначала малыши – два мальчика и девочка – находились в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а после – в отделении патологии, сообщила главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.
По ее словам, детей выхаживали около месяца. После выписки вес каждого ребенка составил 2,5 кг, хотя изначально все они весили всего порядка 2000 граммов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Но дальше Киев ждет провал
Жителям республики угрожают "откатом" на 30 лет назад