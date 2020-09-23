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Многие хозяйки часто сталкиваются с тем, что не могут убрать жирный налет с плиты или столешницы, на которой они готовят. Если не помогают привычные средства, можно сделать свое, которое несомненно порадует эффективностью и простотой приготовления.
Ингредиенты: 1/3 хозяйственного мыла, сода, вода и горчичный порошок.
Приготовление
Создание моющего средства займет максимум 7-10 минут. Для начала стоит отрезать 1/3 хозяйственного мыла и натереть на мелкой терке.
После следует пересыпать измельченное мыло в отдельную миску, добавить воды и взбить с помощью блендера до образования густой пены.
После этого нужно добавить к мылу 50 граммов горчичного порошка и 50 граммов соды и тщательно перемешать ингредиенты. Должна получиться достаточно густая паста.
Натуральное средство отлично справится с жиром не только на посуде, но и на варочных поверхностях. Подойдет такая паста и для уборки в ванной: отлично справится с разводами и до блеска очистит сантехнику.
К слову, чтобы сделать моющее средство более ароматным, в него можно добавить пару капель эфирного масла.
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