В Москве завершили расследование дела о мошенничестве депутата МГД Шереметьева

В Москве завершили расследование дела о мошенничестве депутата МГД Шереметьева
Олег Шереметьев. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Задержанного обвинили в хищении 2 миллионов рублей

Следователи подтвердили виновность Олега Шереметьева. Депутата Московской городской думы задержали в прошлом месяце по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Москве.

В ходе разбирательств выяснилось, что Шереметьев с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. пользовался служебным положением для личного обогащения. Депутат каждый месяц присваивал себе от 350 до 850 тыс. руб., выделяемые думой якобы для премирования своего помощника.

"Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн рублей",

говорится на сайте СК. Следствию удалось собрать необходимые доказательства виновности Шереметьева: записи с камер видеонаблюдения, а также показания свидетелей.

Уголовное дело, возбужденное против Шереметьева 20 августа 2020 г., передали в прокуратуру. Далее оно будет направлено в суд.

Карина СИРАЗОВА

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