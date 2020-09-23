Подмосковные спасатели вытащили застрявших в пещере туристов

Заблудившиеся провели в заброшенной каменоломне целую ночь

В Домодедове двое туристов заблудились в подземной системе Никитских шахт 21 сентября. Их удалось вывести подмосковным спасателям. Подробностями поделились сотрудники бригады.

Два человека потерялись в пещере, не дождавшись гида. В итоге они плутали в лабиринте целую ночь, пока их не нашли спасатели.

Сотрудники ГКУ МО "Мособложспас" дважды спускались в шахты, осматривая все проходы многоярусной пещеры. Через три часа поисков заблудившиеся в заброшенной каменоломне были найдены.

От медицинской помощи туристы отказались. По их словам, чувствовали они себя хорошо, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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