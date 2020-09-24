Раскрыты зарплаты президента и членов правительства Украины

В Незалежной сообщили, сколько получают за свою работу руководители страны. Как выяснилось, у Владимира Зеленского оклад намного меньше, чем у премьера и министров.

Зарплата президента Украины – 28 тыс. грн (около 76 тыс. рублей). У служащих в Офисе украинского лидера, как и у него самого, фиксированные оклады. У главы Офиса эта сумма составляет 18 тыс. грн (49 тыс. рублей).

В два с лишним раза выше оклады главы правительства и министров – почти 55 тыс. грн (около 149 тыс. рублей). Но это не все, что им платит государство. Заработки министров зависят от ситуации в экономике.

Руководитель кабмина и вице-премьер имеют одинаковые суммы зарплат, а надбавки, премии по результатам работы, доплаты за стаж и т.д. – разные, отмечает "Обозреватель", ссылаясь на постановление. Поэтому среднем члены правительства получают до 80 тыс. грн (почти 217 тыс. руб.), что в три с лишним раза больше, чем запралата главы государства.

Чиновники рангом ниже зарабатывают в разы меньше – 5 тыс. грн, то есть минимальную зарплату. Такой оклад в частности у ведущего специалиста отдела льгот, жилищных субсидий и государственных социальных пособий.