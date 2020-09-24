Зеленский зарабатывает меньше министров в три раза

Зеленский зарабатывает меньше министров в три раза
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Раскрыты зарплаты президента и членов правительства Украины

В Незалежной сообщили, сколько получают за свою работу руководители страны. Как выяснилось, у Владимира Зеленского оклад намного меньше, чем у премьера и министров. 

Зарплата президента Украины – 28 тыс. грн (около 76 тыс. рублей). У служащих в Офисе украинского лидера, как и у него самого, фиксированные оклады. У главы Офиса эта сумма составляет 18 тыс. грн (49 тыс. рублей).

В два с лишним раза выше оклады главы правительства и министров – почти 55 тыс. грн (около 149 тыс. рублей). Но это не все, что им платит государство. Заработки министров зависят от ситуации в экономике. 

Руководитель кабмина и вице-премьер имеют одинаковые суммы зарплат, а надбавки, премии по результатам работы, доплаты за стаж и т.д. – разные, отмечает "Обозреватель", ссылаясь на постановление. Поэтому среднем члены правительства получают до 80 тыс. грн (почти 217 тыс. руб.), что в три с лишним раза больше, чем запралата главы государства.

Фото: www.obozrevatel.com

Чиновники рангом ниже зарабатывают в разы меньше – 5 тыс. грн, то есть минимальную зарплату. Такой оклад в частности у ведущего специалиста отдела льгот, жилищных субсидий и государственных социальных пособий.

Полина ДОРОЖКИНА

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