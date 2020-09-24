Пить нельзя: ученые проверили действующие источники пресной воды в Крыму

Пить нельзя: ученые проверили действующие источники пресной воды в Крыму
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Содержащиеся в колодцах вредные и опасные вещества могут негативно отразиться на здоровье людей

В Крыму существует не только дефицит воды, вызванный засухой и перекрытием Северо-Крымского канала. В некоторых действующих источниках качество воды такое, что ее нельзя пить. Это выяснилось в ходе совместной проверки ряда ведущих российских вузов.

Экспертиза показала, что вода, которую пьют крымчане, зачастую содержит вредные и даже опасные элементы.

"Из-за ошибок при эксплуатации месторождений подземных вод вода ряда водозаборов не соответствует современным требованиям для питьевых вод",

– рассказал завлабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Дмитрий Новиков. Он отметил, что такую пресную воду можно, в лучшем случае, использовать для хозяйственно-бытовых целей, для промышленного производства, но никак не для питья.

По мнению ученых, исправить ситуацию без капитального ремонта действующих скважин не получится. Кроме того, они рекомендуют обратить внимание на подземные источники и родники. Их вполне можно использовать для снабжения населения. Но сначала их нужно тщательно проверить.

"Необходимо детально изучить родники на широкий спектр элементов и соединений, включая малые и редкие, а также провести комплекс радиохимических и изотопных исследований, чем мы сейчас и занимаемся",

приводят "Новости сибирской науки" слова Новикова. Он добавил, что итоги экспедиции вскоре будут опубликованы в научных журналах России и за рубежом, а власти получат рекомендации специалистов, основанные на детальном анализе реальной ситуации в Крыму, а не на популистских идеях.

Ранее ученые раскритиковали предложение искусственно вызывать над Крымским полуостровом дожди.

Николай ВИКТОРОВ

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