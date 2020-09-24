Модельер Саша Варламов рассказал ужасающую правду о президенте Белоруссии

После выборов в Белоруссии в 2020 году о личности Александра Лукашенко начинает ходить все больше и больше слухов. Так, белорусский модельер Александр Варламов рассказал, что президент Республики избивал предполагаемую мать Николая Лукашенко, а также частенько "заказывал девочек" в баню.

В интервью, которое вышло на ютуб-канале "УНІАН", модельер признался, что однажды он оказался в президентской больнице и увидел Ирину Абельскую, которая была вся в синяках. Именно ее считают мамой Коли Лукашенко. По словам Харламова, Абельская забеременела от президента РБ, однако рассказала ему об этом тогда, когда делать аборт уже было поздно. Тогда Лукашенко вышел из себя и начал избивать ногами мать своего ребенка, но избранница главы Белоруссии смогла сохранить ребенка.

Модельер также поделился не менее шокирующей историей. Варламов рассказал, что лично подыскивал и отправлял женщин в баню к Александру Григорьевичу. Однажды с подобной просьбой к нему обратился ректор БГУ.

В 2002 году мужчине пришлось быстро обзванивать своих подруг-моделей, которые вели "свободный образ жизни", а после везти их в баню президентского спортивного комплекса. Так, после одного из вечеров, проведенных в компании Лукашенко, Анна Эйсмонт неожиданно начала вести спортивные новости на одном из известных каналов.



Ранее Александр Лукашенко обругал митингующих белорусов и назвал протестующих "дрянью".