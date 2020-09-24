Аварию с самолетом в Шереметьево проверят в прокуратуре

Причины случившегося еще только предстоит установить

Сегодня в аэропорту Шереметьево самолет "Боинг-737" столкнулся с трапом, задев его крылом. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

После установки причин инцидента будут приняты соответствующие меры, если найдутся нарушения, сообщили в специальной комиссии АГН "Москва".

Самолет задел трап 24 сентября, около 15:00. Пассажиров высадили, никто не пострадал, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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