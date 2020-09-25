Уборщицу из России выдвинули на Нобелевскую премию

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Уборщица Марина Удгодская стала одним из номинантов на Нобелевскую премию мира наряду с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и другими мировыми политиками. Об этом поведали журналисты.
Эксперимент решил провести "Московский комсомолец", чтобы выяснять, как на самом деле подаются заявки о номинировании. Кандидатов могут выдвигать члены национальных ассамблей, профессоры, ректоры университетов и другие. Оставалось лишь заполнить анкету.
Выдвинуть решили случайно выигравшую выборы в Повалихинском сельском поселении Костромской области уборщицу. Однако действительно ли Угодскую номинируют или лишь рассмотрят заявку – неизвестно. Доступ к этой информации есть лишь у комитета, передает "Московский комсомолец".
В этом году на Нобелевскую премию также выдвинули Владимира Путина.
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