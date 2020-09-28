Можно обойтись и без дорогостоящих средств

Хозяйки часто сталкиваются с тем, что не могут убрать следы пригоревшей пищи со дна кастрюли. Бытовая химия не всегда может справиться с загрязнениями, однако есть проверенные временем способы, которые с легкостью очистят посуду от нагара внутри и снаружи.

Уксус

Очистить кастрюли от нагара поможет уксус, хозяйственное мыло и вода. В посуду следует добавить воду, 100-150 мл. уксуса и измельченное мыло. Получившуюся смесь необходимо кипятить в течение часа. При использовании данного способа необходимо, чтобы помещение хорошо проветривалось.

Лимонная кислота

Этот способ является одним из самых распространены. В кастрюлю нужно добавить воду, довести ее до кипения и только после этого добавить 2 столовых ложки лимонной кислоты и оставить еще на 10-15 минут. После посуду нужно тщательно промыть.

Соль

В кастрюле с водой необходимо растворить 3 столовых ложки соли и прокипятить в течение 2,5-3 часов. После посуду следует вымыть с помощью средства для мытья посуды.

Пищевая сода

Пачку соды следует растворить в 5 литрах воды, добавить в кастрюлю с нагаром и кипятить 2 часа на медленном огне.

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