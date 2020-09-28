В Подмосковье вернется теплая погода

Понедельник окажется самым холодным днем не неделе

Несмотря на то, что 28 сентября огорчило жителей Московского региона прохладой, бабье лето еще немного задержится. Со вторника погода вновь станет более комфортной.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков интернет-изданию "Подмосковье сегодня", до конца недели в Московской области не будет дождя и туч. 

И хотя столбики термометров уже не будут показывать столь высокие значения, как ранее, они все равно будут подниматься выше нормы, до +19 °C. При этом в октябре погода будет более погожей, чем обычно в этом месяце. 

Полина ИВАНОВА

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