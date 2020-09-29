Роскомнадзор попросил от "Твиттер" объяснения санкций против РИА "Новости"

Роскомнадзор попросил от "Твиттер" объяснения санкций против РИА "Новости"
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Пользователи соцсети не могут найти аккаунт информагентства через поисковик

Роскомнадзор попросил социальную сеть "Твиттер" объяснить ситуацию с аккаунтом РИА "Новости". Страница информагентства была исключена из поисковой выдачи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, пользователи, которые не были подписаны на РИА "Новости" в "Твиттер", не могут найти аккаунт ни в России, ни в других странах. В связи с этим в компанию было направлено письмо с просьбой разъяснить санкции против информагентства:

"Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта "РИА Новости".

Таким же образом в августе были заблокированы страницы RT и Sputnik. В МИД России случившееся охарактеризовали как акт цензуры и призвали оценить эту ситуацию профильным международным компаниям.

Совет Федерации назвал блокировку аккаунта информационной войной, а в Общественной палате заявили, что "Твиттер" в России может быть заблокирован, передает РИА "Новости".

Карина СИРАЗОВА

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